Земельные инспекторы в Химках пресекли незаконную деятельность на берегу пруда

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
В ходе проверки соблюдения земельного законодательства специалисты муниципального земельного контроля городского округа Химки выявили незаконное предпринимательство, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Когда земельные инспекторы передали материалы на рассмотрение межведомственной комиссии, незаконные сооружения были демонтированы. Берег водоёма освободился от беседок, навесов и заборов. Теперь жители городского округа Химки могут свободно и без взимания платы заниматься рыбной ловлей и отдыхать у пруда.
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