В химкинской деревне Юрлово построят детсад на 350 мест

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Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят в деревне Юрлово округа Химки, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.