В химкинской деревне Юрлово построят детсад на 350 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят в деревне Юрлово округа Химки, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь детского сада составит свыше 4,3 тыс. квадратных метров, в здании предусмотрены помещения для 14 групп детей в возрасте от двух до семи лет, кружковые, залы для музыкальных занятий и физкультуры, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок с горячим и холодным цехами», — сказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.На прилегающей территории для каждой группы оборудуют свою игровую площадку с горками, развивающими тренажёрами, качелями и теневыми навесами. Кроме того, там обустроят две спортплощадки и локацию для массовых мероприятий.
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