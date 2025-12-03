В поликлиниках Химок установили современное лор-оборудование
В 2025 году в Химкинской клинической больнице установили три новых лор-комбайна. Современное оборудование позволяет проводить широкий спектр процедур — от диагностики до хирургических вмешательств. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации городского округа Химки.
Новые аппараты разместили в трёх подразделениях медучреждения:
- в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины на Молодёжной улице, дом 64, строение 1;
- в поликлинике смешанного типа № 5 по этому же адресу;
- во взрослой поликлинике № 9 на Школьной улице, дом 3, в микрорайоне Подрезково.
«Здоровье жителей — наш главный приоритет. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Химкинская клиническая больница получила современное оборудование, которое откроет новые возможности для диагностики и лечения лор-заболеваний. Это ещё одно подтверждение того, что инвестиции в медицину — это инвестиции в будущее региона», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.Обновление материально-технической базы позволит врачам быстрее выявлять заболевания лор-органов и подбирать эффективное лечение. Современные лор-комбайны сделают приём пациентов более комфортным и повысят качество медицинской помощи для жителей Химок.