В поликлиниках Химок установили современное лор-оборудование

03 декабря 2025, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В 2025 году в Химкинской клинической больнице установили три новых лор-комбайна. Современное оборудование позволяет проводить широкий спектр процедур — от диагностики до хирургических вмешательств. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации городского округа Химки.





Новые аппараты разместили в трёх подразделениях медучреждения:

в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины на Молодёжной улице, дом 64, строение 1;

в поликлинике смешанного типа № 5 по этому же адресу;

во взрослой поликлинике № 9 на Школьной улице, дом 3, в микрорайоне Подрезково.

«Здоровье жителей — наш главный приоритет. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Химкинская клиническая больница получила современное оборудование, которое откроет новые возможности для диагностики и лечения лор-заболеваний. Это ещё одно подтверждение того, что инвестиции в медицину — это инвестиции в будущее региона», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.