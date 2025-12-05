Химкинские краеведы провели экскурсию по выставке об обороне канала Москвы

05 декабря 2025, 22:11

Химкинские краеведы провели для школьников экскурсию по выставке «Канал Москва – Волга – водный бастион обороны Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





5 декабря – День воинской славы России, дата начала контрнаступления под Москвой.



В экспозиции представлены редкие архивные документы, пожелтевшие фотографии и подлинные предметы тех лет. Они рассказывают о том, как канал превратился в линию обороны, о его роли в снабжении города, о том, что его защита была равносильна защите фронта.



Среди экспонатов – уникальные схемы шлюзов, письма инженеров, инструменты строителей, макеты оборонительных сооружений, которые возводили вдоль берегов.

«Выставка состоит в основном из предметов личной коллекции работника управления канала, нашего коллеги и друга Сергея Викторовича Гаева. Он скрупулёзно занимается изучением канала всю свою жизнь», – рассказала активистка местного краеведческого общества Ольга Подборская.