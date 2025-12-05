Химкинские краеведы провели экскурсию по выставке об обороне канала Москвы
Химкинские краеведы провели для школьников экскурсию по выставке «Канал Москва – Волга – водный бастион обороны Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
5 декабря – День воинской славы России, дата начала контрнаступления под Москвой.
В экспозиции представлены редкие архивные документы, пожелтевшие фотографии и подлинные предметы тех лет. Они рассказывают о том, как канал превратился в линию обороны, о его роли в снабжении города, о том, что его защита была равносильна защите фронта.
Среди экспонатов – уникальные схемы шлюзов, письма инженеров, инструменты строителей, макеты оборонительных сооружений, которые возводили вдоль берегов.
«Выставка состоит в основном из предметов личной коллекции работника управления канала, нашего коллеги и друга Сергея Викторовича Гаева. Он скрупулёзно занимается изучением канала всю свою жизнь», – рассказала активистка местного краеведческого общества Ольга Подборская.Познакомиться с экспозицией можно до 15 декабря в выставочном комплексе «Артишок». Вход бесплатный.