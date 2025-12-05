В Химках к монументу «Противотанковые ежи» возложили цветы

05 декабря 2025, 18:51

оригинал Фото: администрация г.о. Химки

Химчане возложили цветы к монументу «Противотанковые ежи». Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова в телеграм-канале.





Она отметила, что граждане помнят тех, кто защищал нашу Родину и жертвовал собой ради свободы и независимости. Павших героев почтили минутой молчания.



Победа под Москвой стала возможной благодаря мужеству солдат и усилиям тыла. Советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений для остановки фашистов.



Жители Химок построили более девяти километров противотанковых рвов, около 19 километров проволочных заграждений, а также множество огневых точек и бомбоубежищ. На предприятиях изготовили около 1200 противотанковых ежей, которые установили на линии обороны.



Фото: администрация г.о. Химки





«Нашей бригаде доверили самый ответственный участок между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе. Мы копали противотанковые рвы до деревни Кирилловка, до двух метров в глубину…» — вспомнил Ветеран войны Георгий Седов, работавший на НПО Лавочкина.