В Химках к монументу «Противотанковые ежи» возложили цветы
Химчане возложили цветы к монументу «Противотанковые ежи». Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова в телеграм-канале.
Она отметила, что граждане помнят тех, кто защищал нашу Родину и жертвовал собой ради свободы и независимости. Павших героев почтили минутой молчания.
Победа под Москвой стала возможной благодаря мужеству солдат и усилиям тыла. Советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений для остановки фашистов.
Жители Химок построили более девяти километров противотанковых рвов, около 19 километров проволочных заграждений, а также множество огневых точек и бомбоубежищ. На предприятиях изготовили около 1200 противотанковых ежей, которые установили на линии обороны.
«Нашей бригаде доверили самый ответственный участок между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шоссе. Мы копали противотанковые рвы до деревни Кирилловка, до двух метров в глубину…» — вспомнил Ветеран войны Георгий Седов, работавший на НПО Лавочкина.
В конце ноября 1941 года фашисты захватили часть территории Химкинского района. Здесь защищались войска 16-й и 20-й армий, штаб 20-й армии находился в Химках. Линия обороны 16-й армии проходила по реке Клязьма, Ленинградскому шоссе, станции Крюково и в Истринском районе, а 20-я армия защищала территорию от реки Клязьма до Рогачевского шоссе.
5 декабря — важная дата в нашей истории. В этот день в 1941 году началось контрнаступление под Москвой, которое изменило ход Великой Отечественной войны. Это была первая крупная победа советских войск над фашистской Германией, развеявшая миф о её непобедимости.