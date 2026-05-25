Истринские нейрохирурги поставили пациента на ноги, проведя сложную операцию

25 мая 2026, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Истринской больницы провели пациенту сложную операцию на позвоночнике. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар обратился мужчина, пять лет страдавший от мучительных болей в спине и онемения ног. Он не мог пройти и ста метров без остановки, а от активных игр с маленьким ребёнком и вовсе пришлось отказаться. Причиной оказалась застарелая травма, на которую пациент когда-то не обратил внимания.



После проведения МРТ врачи диагностировали грыжу межпозвонкового диска и посттравматический листез – смещение позвонка относительно нижележащего. Требовалось срочное хирургическое вмешательство. Врачи выполнили высокотехнологичную операцию.

«Особенность этого случая заключалась в том, что боль и нестабильность были вызваны не только грыжей, но и смещением позвонка. Просто удалить грыжу было недостаточно. Мы стабилизировали позвоночный сегмент металлополимерной системой, что позволило устранить патологическую подвижность, и зафиксировало позвонки в правильном положении. Операция была проведена из минимального разреза, поэтому травматизации окружающих тканей практически не было, что благотворно сказалось на восстановлении пациента, помогло быстро поставить его на ноги и сократить срок госпитализации», – рассказала врач-нейрохирург Екатерина Дадаева.