Химкинский рыболов-спортсмен стал призёром соревнований в Туле
Спортсмен из Химок Виталий Лобачёв занял второе место на отборочном этапе турнира по ловле спиннингом с берега. Соревнования проходили в Туле, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир проводится ежегодно уже 10 лет. Химкинские спортсмены регулярно участвуют в нём. Команду возглавляет тренер Александр Пилипенко. Это основатель детского рыболовного клуба «Химкинские акулята» и взрослой спортивной команды «Химкинские акулы».
В отборочном этапе приняли участие 50 человек. За время турнира Лобачёву удалось поймать три щуки общим весом 2,95 килограмма.
Погода в день состязаний была переменчивой: шёл дождь, было холодно и ветрено. Однако спортсмены выдержали все испытания и показали достойные результаты.
Следующий этап турнира запланирован на конец сентября.
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