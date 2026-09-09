Химкинский рыболов-спортсмен стал призёром соревнований в Туле

09 сентября 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Спортсмен из Химок Виталий Лобачёв занял второе место на отборочном этапе турнира по ловле спиннингом с берега. Соревнования проходили в Туле, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.