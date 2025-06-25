Преподаватель из Зарайска победил на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
Золотую медаль отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» завоевал преподаватель Зарайского педагогического колледжа (филиала ГСГУ) Сергей Дергачев. Он стал лучшим в компетенции «Учитель начальных классов». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«На отборочном этапе, который проходил в Санкт-Петербурге, соревновались учителя из Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В ходе испытаний конкурсанты показали фрагмент урока по окружающему миру с использованием робототехнического конструктора «Мататалаб». Сергей Дергачев получил высшие баллы», — говорится в сообщении.Теперь Сергея Дергачева будет представлять Московскую область на финале чемпионата «Абилимпикс-2025». Финал состоится в Москве, испытания начнутся 30 октября и завершатся 2 ноября.