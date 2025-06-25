Педагоги «Артека» приняли участие в смене подмосковного центра «Авангард»
Члены педсостава международного детского центра «Артек» приняли участие в программе подмосковного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», которая проходила с 22 по 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Педагоги посетили Главный храм Вооружённых Сил РФ, Музейно-храмовый комплекс «Дорога памяти» и «Партизанскую деревню». Помимо экскурсий, в программу вошли различные учебные занятия, включая военно-медицинскую подготовку, воздушно-десантную подготовку на тренажёре «Парашютист» и огневую подготовку с отработкой базовых навыков стрельбы», — говорится в сообщении.Смена помогла повысить профессиональное мастерство педагогов. Мероприятие было приурочено к столетию лагеря «Артек».