Химкинский школьник показал лучший в мире результат на Международной олимпиаде по математике

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Юный химчанин Иван Часовских завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по математике, показав лучший результат в мире. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В составе сборной России Иван принял участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в Бухаресте. Всего на счету нашей команды – две золотые и две серебряные награды. Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Губернатор рассказал, что подросток учится в школе №14, усиленно заниматься математикой начал в шестом классе. Для него это уже второе золото. Первое он получил летом минувшего года на Международной математической олимпиаде IMO-2024.
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