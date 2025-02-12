Раменский дуэт «КарМа» завоевал Гран-при фестиваля в Ярославле

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Дуэт «КарМа» Народного коллектива «Вокальная студия» из ДК «Сатурн» Раменского городского округа завоевал Гран-при фестиваля-конкурса «Ярославский перезвон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ярославский перезвон» – международный многожанровый фестиваль-конкурс. Вокальные коллективы Елены Клёковой поехали в Ярославль и победили. Достойные результаты показали воспитанники разных возрастов из ДК «Сатурн» в номинации «Вокал. Эстрадный вокал». Так, дуэт «КарМа» – Карина Минасян и Мария Гусева – получил Гран-при в старшей возрастной категории», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Помимо этого, 16 исполнителей стали лауреатами конкурса I и II степеней в разных возрастных категориях. А Елизавета Куприянова была удостоена не только звания лауреата I степени, но и получила благодарственное письмо за педагогическое мастерство и профессиональную подготовку участников.
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Лора Луганская