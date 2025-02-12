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Раменский дуэт «КарМа» завоевал Гран-при фестиваля в Ярославле

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Дуэт «КарМа» Народного коллектива «Вокальная студия» из ДК «Сатурн» Раменского городского округа завоевал Гран-при фестиваля-конкурса «Ярославский перезвон». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ярославский перезвон» – международный многожанровый фестиваль-конкурс. Вокальные коллективы Елены Клёковой поехали в Ярославль и победили. Достойные результаты показали воспитанники разных возрастов из ДК «Сатурн» в номинации «Вокал. Эстрадный вокал». Так, дуэт «КарМа» – Карина Минасян и Мария Гусева – получил Гран-при в старшей возрастной категории», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.



Помимо этого, 16 исполнителей стали лауреатами конкурса I и II степеней в разных возрастных категориях. А Елизавета Куприянова была удостоена не только звания лауреата I степени, но и получила благодарственное письмо за педагогическое мастерство и профессиональную подготовку участников.

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#московская область
В Лобне начался капремонт Дворца детского и юношеского творчества
12 февраля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» стартовал в Лобне, завершить работы должны до конца года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте, расположенном по адресу: Лобня, улица Булычёва, дом №7, в настоящее время ведутся демонтажные работы, в них задействовано 16 человек», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании обновят крышу, установят парапет и обустроят водосточную систему, утеплят перекрытия и фасад, поменяют полы, отремонтируют потолки, стены, вентиляцию теплового узла, электроосвещение, а также входную группу, где сделают пандусы и бетонное крыльцо. Кроме того, для учреждения закупят новое оборудование и мебель.

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Эндоскописты Центра Рошаля спасли проглотившего иголку мальчика
12 февраля 2025, 15:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли жизнь ребёнка, проглотившего иголку. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Шестилетнего мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи. Он жаловался на боль в животе. Отец ребёнка, ставший свидетелем происшествия, немедленно вызвал медиков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пациенту провели рентгеноскопию брюшной полости, результаты которой подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Мальчика сразу перевели в отделение детской хирургии и через час начали эндоскопическую операцию.
«Во время гастроскопии мы обнаружили, что игла воткнулась в слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. С помощью биопсийных щипцов аккуратно извлекли инородное тело и переместили в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. После этого с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» захватили иголку за тупую часть и полностью извлекли. Малоинвазивная операция длилась полчаса», – рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.
Иголка не успела причинить мальчику серьёзного вреда. Уже на следующий день его выписали домой.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования по боксу
12 февраля 2025, 15:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

XXXV всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедрекина стартовали во дворце спорта «Триумф» в Люберцах, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В этом году участниками турнира стали 140 спортсменов из 18 российских регионов. Подмосковье представляют 33 боксёра», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что ранее победителем этого турнира становился олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Предварительные бои будут проводиться 12, 13 и 14 февраля. В эти дни бои будут начинаться в 14:00. Финальные схватки состоятся 15 февраля, начало — в 15:00.

Отмечается, что соревнования организованы в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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В котельной Дубны началась установка нового водогрейного котла
12 февраля 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В котельной левобережной части Дубны начали устанавливать новый водогрейный котёл, его привезли из алтайского города Бийск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году благодаря поддержке правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котёл и поменяем один из трёх паровых котлов», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В ближайшее время в Дубну доставят оставшееся оборудование для нового котла. Группа монтажников уже прибыла и готова начать работу.

Отмечается, что сейчас в котельной в левобережной части Дубны используются водогрейный и паровой котлы, запущенные 40-50 лет назад. Обновление оборудования, а также запланированное расширение котельной на ещё один котёл, позволит надёжно обеспечить район теплом и горячей водой.

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Подмосковный центр «Мой бизнес» за год оказал 35 тыс. услуг предпринимателям
12 февраля 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 34 тыс. предпринимателей получили в 2024 году помощь от центра «Мой бизнес» Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Они воспользовались услугами по программам содействия развитию своего дела, которые работают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В 2024 году более 34 тыс. субъектов МСП, самозанятых и физлиц воспользовались услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Они получили свыше 35 тыс. услуг. Чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой. Оказывались и услуги по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам зампреда, самой востребованной оказалась поддержка для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.

Как напомнили в министерстве, подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает все меры поддержки в онлайн-режиме. Получить помощь можно на всех этапах развития собственного дела. Предприниматели могут воспользоваться информационной, аналитической, консультационной поддержкой и другими услугами.

Подробнее о мерах поддержки для предпринимателей можно узнать на Инвестпортале Московской области.

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