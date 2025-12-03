Химкинский суд принял уголовное дело о финансировании экстремистских организаций
В Химкинский суд поступило уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности организации Алексей Навального*.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Согласно версии обвинения, гражданин, являющийся противником действующих органов власти России, находясь на территории Кипра, сделал денежные переводы на счёт «Фонда борьбы с коррупцией»** и общественного движения «Штабы Навального»***. Мужчина являлся сторонником экстремистской деятельности этих организаций», – говорится в сообщении.Решением Московского городского суда в 2021 году НО «ФБК»** была ликвидирована, а общественное движение «Штабы Навального»*** запрещено из-за осуществления экстремистской деятельности. Самого Навального* Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов.
Гражданину предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности, то есть предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.