Достижения.рф

Химкинский суд принял уголовное дело о финансировании экстремистских организаций

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Химкинский суд поступило уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности организации Алексей Навального*.



Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.

«Согласно версии обвинения, гражданин, являющийся противником действующих органов власти России, находясь на территории Кипра, сделал денежные переводы на счёт «Фонда борьбы с коррупцией»** и общественного движения «Штабы Навального»***. Мужчина являлся сторонником экстремистской деятельности этих организаций», – говорится в сообщении.
Решением Московского городского суда в 2021 году НО «ФБК»** была ликвидирована, а общественное движение «Штабы Навального»*** запрещено из-за осуществления экстремистской деятельности. Самого Навального* Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов.

Гражданину предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности, то есть предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.

Читайте также:

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0