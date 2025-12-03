Достижения.рф

Мытищинский суд вынес приговор насильнику, угрожавшему жертве молотком

Мужчину, который из ревности насильно удерживал девушку, насиловал и угрожал убить молотком, приговорили к шести годам лишения свободы. Такое решение вынес Мытищинский суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».



Преступление произошло в июле текущего года.

«Суд признал подсудимого виновным по пяти статьям уголовного кодекса России: незаконное лишение свободы, нарушение тайны переписки, насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством», — говорится в сообщении.
Преступник будет отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 72-летний житель Омской области задушил свою 41-летнюю племянницу в ходе ссоры. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Лев Каштанов

