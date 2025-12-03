Мытищинский суд вынес приговор насильнику, угрожавшему жертве молотком
Мужчину, который из ревности насильно удерживал девушку, насиловал и угрожал убить молотком, приговорили к шести годам лишения свободы. Такое решение вынес Мытищинский суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Преступление произошло в июле текущего года.
«Суд признал подсудимого виновным по пяти статьям уголовного кодекса России: незаконное лишение свободы, нарушение тайны переписки, насильственные действия сексуального характера, изнасилование и угроза убийством», — говорится в сообщении.Преступник будет отбывать срок в колонии общего режима.
