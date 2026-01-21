Химкинский суд рассмотрит дело о попытке убийства ребёнка в аэропорту Шереметьево
В Химкинский городской суд поступило уголовное дело против мужчины, совершившего покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Следствие просит назначить ему принудительное лечение.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
«ЧП произошло 23 июня прошлого года в аэропорту Шереметьево. Согласно обвинительному заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В зоне выдачи багажа он увидел незнакомого ребёнка. Не отдавая отчёт своим действиям и возможным последствиям, он резким движением схватил мальчика, поднял, перевернул над своей головой и с силой бросил на пол, облицованный кафелем», – говорится в сообщении.Своими действиями мужчина причинил малолетнему телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Однако подсудимый не довёл до конца действия, направленные на лишения жизни малолетнего, поскольку его остановили окружающие. Мальчика отправили в больницу, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Закрытое судебное заседание назначено на 22 января 2026 года.