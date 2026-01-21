Химкинский суд рассмотрит дело о попытке убийства ребёнка в аэропорту Шереметьево

21 января 2026, 12:10

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Химкинский городской суд поступило уголовное дело против мужчины, совершившего покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Следствие просит назначить ему принудительное лечение.





Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

«ЧП произошло 23 июня прошлого года в аэропорту Шереметьево. Согласно обвинительному заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В зоне выдачи багажа он увидел незнакомого ребёнка. Не отдавая отчёт своим действиям и возможным последствиям, он резким движением схватил мальчика, поднял, перевернул над своей головой и с силой бросил на пол, облицованный кафелем», – говорится в сообщении.