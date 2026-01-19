В Красногорске суд арестовал мужчину за убийство жены во время БДСМ
В Красногорске суд арестовал мужчину по делу о убийстве жены во время практики БДСМ. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Московской области.
По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 11 января 2026 года. Супруги находились в спальне. Во время БДСМ-практики обвиняемый надел на женщину металлические наручники, связал ей ноги и вставил кляп. Он перекрывал ей доступ воздуха, что привело к резкому ухудшению состояния. Женщина упала с кровати на пол.
После этого, как считают следователи, у мужчины возник умысел на убийство. Он вытащил кляп, взял подушку и прижал её к лицу жены, полностью перекрыв дыхание. От механической асфиксии женщина скончалась на месте.
Суд согласился с доводами следствия и постановил заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
