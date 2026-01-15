В Подмосковье вынесли приговор мужчине, забившему насмерть родного отца
Рузский районный суд вынес приговор В. Шведову, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой подсудимого стал его отец. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Преступление произошло в начале августа прошлого года. Старший и младший Шведовы вместе выпивали. В какой-то момент у них произошёл конфликт, и сын принялся бить отца молотком по животу, груди и голове.
«Потерпевший умер от переломов рёбер, разрыва правой доли печени и правого лёгкого», — говорится в сообщении.По итогам рассмотрения дела подсудимого признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.