В Подмосковье вынесли приговор мужчине, забившему насмерть родного отца

Рузский районный суд вынес приговор В. Шведову, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой подсудимого стал его отец. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Преступление произошло в начале августа прошлого года. Старший и младший Шведовы вместе выпивали. В какой-то момент у них произошёл конфликт, и сын принялся бить отца молотком по животу, груди и голове.





«Потерпевший умер от переломов рёбер, разрыва правой доли печени и правого лёгкого», — говорится в сообщении.