В Балашихе расселят около 700 жильцов 16 старых домов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе городского округа Балашиха Сергею Юрову оказывать помощь людям, до сих пор живущим в старых домах.
В ходе рабочей встречи глава региона назвал этот вопрос очень важным.
«У нас большая программа по расселению аварийного жилья и в микрорайоне Железнодорожном, и в самой Балашихе. Необходимо дальше сопровождать все эти очень важные мероприятия, чтобы люди могли переезжать в современное, комфортное жильё», – сказал губернатор.Программа реализуется в Балашихе с 2022 года. Она предусматривает расселение 16 домов – это почти 700 человек. 260 из них уже переехали в новые квартиры.
Для участников программы предусмотрены сертификаты и выкуп жилья. В планах до 2030 года – расселить еще 36 аварийных домов. Новоселье справят свыше 1500 жителей.