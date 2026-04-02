Достижения.рф

Хирурги Детского центра исправили школьнице хромоту из-за укороченной ноги

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля помогли девочке с хромотой, развившейся из-за укорочения ноги. Об этом говорится в Telegram-канале клиники.



В центр обратилась 11-летняя пациентка с редкой патологией – гемигипоплазией. Её левая нога была укорочена на пять сантиметров. Такая разница обычно приводит к прогрессирующим изменениям всего опорно-двигательного аппарата.

«Патология вызывала у пациентки такие функциональные нарушения, как хромота, неправильное положение таза и хронические боли в спине. К тому же она испытывала серьёзные бытовые неудобства с ношением обуви. Всё это отразилось на эмоциональном состоянии ребёнка, создало барьеры в общении со сверстниками», – рассказали в ДКЦ.
Врачи-ортопеды провели девочке хирургическое лечение – выполнили пересечение костей левой голени, наложили аппарат Илизарова и начали этап удлинения ноги. На четвёртые сутки после вмешательства пациентка уже ходила с опорой на оперированную ногу, используя костыли.

Сейчас подростка уже выписали. Дальнейший этап удлинения конечности будет проходить в амбулаторных условиях, под наблюдением врачей центра.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0