Хирурги Детского центра исправили школьнице хромоту из-за укороченной ноги
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля помогли девочке с хромотой, развившейся из-за укорочения ноги. Об этом говорится в Telegram-канале клиники.
В центр обратилась 11-летняя пациентка с редкой патологией – гемигипоплазией. Её левая нога была укорочена на пять сантиметров. Такая разница обычно приводит к прогрессирующим изменениям всего опорно-двигательного аппарата.
«Патология вызывала у пациентки такие функциональные нарушения, как хромота, неправильное положение таза и хронические боли в спине. К тому же она испытывала серьёзные бытовые неудобства с ношением обуви. Всё это отразилось на эмоциональном состоянии ребёнка, создало барьеры в общении со сверстниками», – рассказали в ДКЦ.Врачи-ортопеды провели девочке хирургическое лечение – выполнили пересечение костей левой голени, наложили аппарат Илизарова и начали этап удлинения ноги. На четвёртые сутки после вмешательства пациентка уже ходила с опорой на оперированную ногу, используя костыли.
Сейчас подростка уже выписали. Дальнейший этап удлинения конечности будет проходить в амбулаторных условиях, под наблюдением врачей центра.