В Наро-Фоминске врачи избавили пациента от огромного полипа в носу

01 апреля 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-Фоминской больницы извлекли из носа пациента полип величиной с финик. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В хирургическое отделение стационара госпитализировали мужчину, который жаловался на отсутствие дыхания в правой ноздре. Во время обследования врачи обнаружили в полости носа пациента полип размером 4 на 2,5 сантиметра.



Компьютерная томография показала, что образование росло из верхнечелюстной пазухи. Из-за больших размеров дыхательная функция была нарушена.

«Мы провели эндоскопическое удаление образования гайморовой пазухи и полости носа. Для восстановления дыхания уменьшили объём нижних носовых раковин и сместили их для увеличения просвета общего носового хода. Теперь, когда мы убрали полипозную ткань и уменьшили размер носовых раковин, воздух будет проходить через нос пациента свободно. При этом эндоскопическая техника позволила минимизировать травматизацию тканей и точно выполнить вмешательство», – рассказал врач-оториноларинголог Карен Акопян.