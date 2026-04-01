Оспу обезьян подтвердили только у одного пациента Домодедовской больницы
Лишь у одного из двух пациентов, доставленных в Домодедовскую больницу с подозрением на оспу обезьян, диагноз подтвердился. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Во вторник главврач больницы Андрей Осипов рассказал, что в медучреждение доставили двух пациентов с подозрением на заболевание.
«По результатам лабораторных исследований диагноз подтверждён только у одного больного, который проходит лечение в инфекционном стационаре Домодедовской больницы. У второго, который контактировал с ним, анализ отрицательный. Состояние обоих удовлетворительное, медицинскую помощь им оказывают в полном объёме», – написал Забелин в мессенджере MAX.Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание. Больше всего оно распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Источники инфекции – грызуны и приматы, обитающие в зоне влажных тропических лесов, а также заболевшие люди.
Симптомы болезни – лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах и слабость. В основном оспа обезьян лечится за две-четыре недели, но иногда отмечается тяжёлое течение заболевания.