Оспу обезьян подтвердили только у одного пациента Домодедовской больницы

01 апреля 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лишь у одного из двух пациентов, доставленных в Домодедовскую больницу с подозрением на оспу обезьян, диагноз подтвердился. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Во вторник главврач больницы Андрей Осипов рассказал, что в медучреждение доставили двух пациентов с подозрением на заболевание.

«По результатам лабораторных исследований диагноз подтверждён только у одного больного, который проходит лечение в инфекционном стационаре Домодедовской больницы. У второго, который контактировал с ним, анализ отрицательный. Состояние обоих удовлетворительное, медицинскую помощь им оказывают в полном объёме», – написал Забелин в мессенджере MAX.