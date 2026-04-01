С начала года проверку на ВИЧ прошли свыше 255 000 жителей Подмосковья
Более 255 000 жителей Подмосковья с начала года бесплатно и анонимно прошли проверку на ВИЧ. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Жители Московской области могут узнать свой ВИЧ-статус в кабинетах тестирования в поликлиниках, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время регулярных выездных акций, которые проводит центр.
«ВИЧ-инфекция может долго протекать бессимптомно. Поэтому важно регулярно проходить тестирование. Своевременное выявление заболевания позволяет не только защитить окружающих, но и начать лечение на ранней стадии, сохранить качество жизни, трудоспособность и будущее. С начала года в Подмосковье свой ВИЧ-статус проверили свыше 255 000 человек. Это на 20 000 больше, чем за то же период прошлого года», – пояснил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области работает по адресу: Московская область, Котельники, микрорайон Силикат, 41а.
Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.