Хирурги Детского центра избавили малыша от редкой патологии лёгкого

21 июля 2025, 12:34

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали шестимесячного малыша с редкой патологией лёгкого. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





Мальчик поступил в Детский центр с антенатально диагностированной лёгочной секвестрацией. Это патология, при которой в лёгких имеется участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Она опасна возможными осложнениями – рецидивирующими пневмониями, дыхательной недостаточностью, сердечно-сосудистыми нарушениями и риском новообразований.



«Это редкий случай внеплевральной секвестрации – лёгочной ткани, расположенной ниже диафрагмы с кровоснабжением из аорты. Мы провели пациенту операцию, которая требовала особой точности из-за близости к желудку, поджелудочной железе и диафрагме. Врачи аккуратно закрепили сосуды специальными зажимами и запаяли их ультразвуком, чтобы исключить риск кровотечения», – рассказал заведующий хирургическим отделением ДКЦ №2 Никита Степаненко.