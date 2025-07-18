Подмосковный нарколог Холдин объяснил связь алкоголя с половыми инфекциями
Употребление спиртных напитков и инфекций, передающихся половым путем, тесно взаимосвязаны. Большинство людей c ВИЧ, гепатитом и сифилисом в момент заражения были пьяны, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Под воздействием алкоголя человек теряет способность критически оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. А это может привести к случайным сексуальным связям, что увеличивает вероятность передачи инфекций половым путем. Употребляя спиртное, человек может забыть о защите. Кроме этого, употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему, делая организм уязвимым к инфекциям. Всё это приводит к длительному течению заболеваний и развитию тяжёлых осложнений», – пояснил Холдин.Он добавил, что алкоголь снижает эффективность и усиливает побочные эффекты антибиотиков и других препаратов для лечения таких инфекций. Это замедляет процесс выздоровления и способствует прогрессированию заболевания.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, с 14 по 20 июля проходит Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путём.