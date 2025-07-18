Подмосковный кадет получил ожоги 30% поверхности тела от борщевика
В Московском областном центре охраны материнства и детства приняли на лечение 17-летнего подростка с обширными ожогами от борщевика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По окончании учебного года в военном училище юноша устроился на летнюю подработку. Он занимался покосом травы на загородных участках.
«Симптомы проявились сразу же вечером. Лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями. Был жар в теле. Пытался лечиться дома, но безуспешно. Когда стало хуже, пришлось срочно вызывать скорую», – рассказал пациент.Мальчика экстренно доставили в МОЦОМД, где врачи диагностировали у него химические ожоги II степени, вызванные контактом с борщевиком. Площадь поражения составила 30% поверхности тела.
«Мы обработали ожоговые поверхности и назначили пациенту комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями. В течение периода восстановления мальчику потребуется регулярное наблюдение наших специалистов», – сказал детский хирург ожогового отделения Юрий Проходцов.Как отметили медики центра, борщевик представляет серьёзную опасность. Наиболее токсичным он становится летом под воздействием солнца.
В МОЦОМД в очередной раз призвали граждан быть предельно осторожными при работе на открытом воздухе в местах произрастания борщевика. Рекомендуется надевать защитную одежду, закрывающую всё тело.
Если соприкосновение всё же произошло, необходимо немедленно промыть кожу водой с мылом. Если же появились признаки ожога, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.