Подмосковный кадет получил ожоги 30% поверхности тела от борщевика

18 июля 2025, 20:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства приняли на лечение 17-летнего подростка с обширными ожогами от борщевика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





По окончании учебного года в военном училище юноша устроился на летнюю подработку. Он занимался покосом травы на загородных участках.

«Симптомы проявились сразу же вечером. Лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями. Был жар в теле. Пытался лечиться дома, но безуспешно. Когда стало хуже, пришлось срочно вызывать скорую», – рассказал пациент.

«Мы обработали ожоговые поверхности и назначили пациенту комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями. В течение периода восстановления мальчику потребуется регулярное наблюдение наших специалистов», – сказал детский хирург ожогового отделения Юрий Проходцов.