Хирурги Детского центра провели сложные операции детям с редким пороком сердца

12 ноября 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля сделали две уникальные операции детям с редким пороком сердца – аномалией Эбштейна. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Эта патология встречается менее чем в 1% случаев среди всех врождённых кардиологических пороков. Возраст первого пациента составлял два года, второго – 10 лет. Обоих госпитализировали в плановом порядке.



При этой патологии один из клапанов сердца сформирован неправильно и смещён в правый желудочек. Его створки работают плохо, и кровь может течь в обратном направлении – из желудочка обратно в предсердие. Это нарушает работу сердца и может привести к серьёзным проблемам – сердечной недостаточности и даже летальному исходу.

«Мы сделали пациентам пластику клапанов из собственных тканей сердца. Этот метод – один из самых сложных в детской кардиохирургии. Он позволяет пациенту получить не имплантированный, а живой клапан, который будет расти вместе с ребёнком, служить долго и не требовать приёма лекарств для разжижения крови», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Детская кардиохирургия – совместная работа по всей стране. Мы постоянно работаем вместе, обмениваемся опытом, помогаем друг другу в сложных клинических случаях. Аномалия Эбштейна встречается очень редко», – отметил Мовсесян.