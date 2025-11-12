В больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 542 человека

12 ноября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

542 медработника трудоустроились в больницы Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках программы, за привлечение на работу медсестры, фельдшера или врача порекомендовавший его медработник получает премию в размере от 28 тысяч до 128 тысяч рублей.





«Программа «Приведи друга» действует в Московской области с 2022 года. Всего за это время благодаря ей в государственные больницы региона пришли работать около 1,8 тыс. медиков», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.