Хирурги Детского центра удалили подростку нераспознаваемую остеому

21 января 2026, 16:17

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля успешно прооперировали подростка с остеоид-остеомой. Об этом сообщается в Telegram-канале клиники.





16-летнего юношу около года беспокоила сильная, ноющая боль в стопе, которая усиливалась ночью и мешала спать. В результате у него развилась хромота и деформировалась стопа.



Рентген и ультразвуковое исследование изменений не показали, а компьютерная томография выявила остеоид-остеому ладьевидной кости стопы. Это едва заметная доброкачественная опухоль внутри одной из косточек. Врачи сделали пациенту малоинвазивную операцию с использованием современных методов лучевой диагностики и удалили новообразование.



Фото: t.me/roshal_kids



«Остеоид-остеома долго оставалась нераспознанной из-за рентгенологических особенностей. Для удаления образования мы вместе с рентгенохирургами использовали 3D-КТ навигацию с последующим моделированием. Установили компьютерную метку, которая точным ориентиром во время операции служила. Мы провели точную резекцию патологического очага с помощью навигации и костную пластику для восстановления анатомии кости», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.