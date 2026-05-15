Хирурги из Долгопрудного избавили 80-летнюю пациентку сразу от двух патологий
Врачи Долгопрудненской клинической больницы вылечили пожилой пациентке сразу две патологии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмный покой поступила жительница Москвы, которой требовались серьёзное медицинское вмешательство и особо бережное отношение.
«80-летняя москвичка страдала от гигантской грыжи в области живота и от колик из-за желчнокаменной болезни. Медики решили провести комплексную операцию, одновременно удалив пациентке жёлчный пузырь и ушив грыжу с установлением сетчатого импланта. Такой подход сокращает медикаментозную нагрузку на организм пожилого человека и ускоряет выздоровление», – рассказали в пресс-службе.Вмешательство провела бригада специалистов под руководством заместителя главного врача по хирургии Сергея Лисина.
После операции состояние женщины быстро стабилизировалось, и уже через четыре дня она вернулась домой, где будет восстанавливаться в привычной обстановке.
Как отметили в администрации, пациентка проживает в Москве, но специально выбрала больницу Долгопрудного, зная, что там работают высокопрофессиональные врачи.