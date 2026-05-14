Лекарства вместо денежной компенсации выбрали 125 000 подмосковных льготников
Около 125 000 жителей Московской области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, выбрали бесплатные препараты и медицинские изделия вместо денежной компенсации. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Сейчас ежемесячный размер денежной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет 1400 рублей.
«Это не всегда покрывает реальные расходы на лечение. Житель Подмосковья с диагностированным заболеванием каждый месяц бесплатно получает необходимые лекарства и медицинские изделия в среднем на 12 700 рублей, что в 10 раз превышает сумму компенсации. При онкологических заболеваниях стоимость льготного обеспечения ещё выше. В этом году почти 125 000 жителей региона выбрали льготные лекарства вместо денежной компенсации», – пояснил министр.Как отметили в подмосковном Минздраве, выбор в пользу набора социальных услуг позволяет получать препараты и медицинские изделия без дополнительных финансовых затрат. Регулярное обеспечение рецептурными препаратами особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями.