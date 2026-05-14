В Подмосковье пациентка родила здорового ребёнка после шести курсов химиотерапии

14 мая 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского помогли женщине родить здорового ребенка после шести курсов химиотерапии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОНИИАГ обратилась пациентка на 16-й неделе беременности. Её беспокоили боли в правой ноге и пояснице.



В ходе обследования врачи обнаружили крупное образование забрюшинного пространства. Оно сдавливало нижнюю полую вену, нарушая кровоток. После дополнительной диагностики у женщины подтвердилось заболевание фолликулярной лимфомой. Это злокачественное заболевание лимфатической системы вызывает образование опухолей, которые растут годами, поражая лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы.



«Дальнейшее лечение проводилось вместе с гематологами федерального центра и врачами нашего института. Во ходе беременности пациентка перенесла шесть курсов химиотерапии. После каждого её госпитализировали в МОНИИАГ, где контролировали состояние плода и оценивали риски осложнений. Гематологи хотели продлить беременность до срока не более 28-й недели, что резко снижало вероятность хорошего исхода. Однако эффективное лечение позволило женщине доносить беременность до 38-й недели», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.