В Подмосковье пациентка родила здорового ребёнка после шести курсов химиотерапии
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского помогли женщине родить здорового ребенка после шести курсов химиотерапии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОНИИАГ обратилась пациентка на 16-й неделе беременности. Её беспокоили боли в правой ноге и пояснице.
В ходе обследования врачи обнаружили крупное образование забрюшинного пространства. Оно сдавливало нижнюю полую вену, нарушая кровоток. После дополнительной диагностики у женщины подтвердилось заболевание фолликулярной лимфомой. Это злокачественное заболевание лимфатической системы вызывает образование опухолей, которые растут годами, поражая лимфоузлы, костный мозг и внутренние органы.
«Дальнейшее лечение проводилось вместе с гематологами федерального центра и врачами нашего института. Во ходе беременности пациентка перенесла шесть курсов химиотерапии. После каждого её госпитализировали в МОНИИАГ, где контролировали состояние плода и оценивали риски осложнений. Гематологи хотели продлить беременность до срока не более 28-й недели, что резко снижало вероятность хорошего исхода. Однако эффективное лечение позволило женщине доносить беременность до 38-й недели», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
На сроке 38 недель путём кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 2980 граммов и ростом 48 сантиметров с оценкой по шкале Апгар девять баллов. Послеоперационный период прошёл без осложнений, и маму с дочкой выписали домой. Женщина продолжит лечение под контролем врачей-гематологов.