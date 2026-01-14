Хирурги МОНИКИ стали проводить урологические операции с помощью робота

Хирурги МОНИКИ стали проводить урологические операции с помощью роботаОборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Роботическая хирургия – одно из передовых направлений современной медицины. Такие системы позволяют с высокой точностью выполнять малоинвазивные операции при минимальной травматизации. Роботизированное оборудование сегодня применяют в четырёх медицинских учреждениях Подмосковья – МОНИИАГ, МОНИКИ, Центре Рошаля и Воскресенской больнице. Новая робот-ассистированная система, поступившая в МОНИКИ, предназначена для лечения пациентов с урологическими заболеваниями. На закупку было направлено более 260 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как пояснили в ведомстве, управление инструментами осуществляется с консоли, обеспечивая хирургу высокий уровень точности. Роботические манипуляторы воспроизводят движения оператора, минимизируя риск ошибок. Главные преимущества робот-ассистированной хирургии – точность манипуляций вплоть до миллиметра, инвазивный доступ и трёхмерная визуализация операционного поля с высоким увеличением.
«Применение передовых технологий в медицине напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи. Оснащение института современным оборудованием не только повышает эффективность лечения и безопасность пациентов, но и создаёт условия для профессионального роста врачей, внедрения инновационных методик и развития клинической науки», – поделился директор МОНИКИ Константин Соболев.Он добавил, что использование роботических технологий открывает для врачей новые возможности в лечении заболеваний предстательной железы и почек, приближая результаты вмешательств к лучшим мировым практикам.