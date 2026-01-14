В Подмосковье в течение года заготовили свыше 83,5 тонн крови и её компонентов
В Московской области в прошлом году собрали порядка 83,6 тонн крови и её компонентов. Это на 5,5 тонн больше, чем в 2024-м, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Стать донором может человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого нужно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или прийти на выездную донорскую акцию.
«Отдельно хочется отметить, что большинство донаций проводится на безвозмездной основе. Многие пациенты обязаны жизнью неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и её компоненты», – отметил Забелин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Как пояснили в ведомстве, донорская кровь необходима для спасения пострадавших в авариях, пациентов с травмами, ожогами, страдающих онкологическими заболеваниями, недоношенных детей и других.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительно записываться на сдачу цельной крови не требуется.
Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте.