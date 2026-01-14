В Подмосковье в течение года заготовили свыше 83,5 тонн крови и её компонентов

14 января 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в прошлом году собрали порядка 83,6 тонн крови и её компонентов. Это на 5,5 тонн больше, чем в 2024-м, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Стать донором может человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого нужно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или прийти на выездную донорскую акцию.

«Отдельно хочется отметить, что большинство донаций проводится на безвозмездной основе. Многие пациенты обязаны жизнью неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и её компоненты», – отметил Забелин, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.