В Наро-Фоминске провели выездную донорскую акцию
Выездную акцию «Сдай кровь — стань волонтёром» провели в преддверии Всемирного дня донора в Наро-Фоминском подразделении Московского областного центра крови в среду, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В акции приняли участие действующие и будущие волонтёры Наро-Фоминска, Молодёжного, Чехова, Серпухова, Краснознаменска, Можайска и Власихи.
«Акция объединила неравнодушных людей. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на этот важный шаг», — рассказала координатор местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Рената Демидова.В число доноров вошёл ветеран СВО, зампредседателя местного Совета депутатов Борис Прохоров. Для него этот опыт донации стал четвёртым.
Участникам акции подарили сувениры с символикой волонтёрского движения.