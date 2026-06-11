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В Наро-Фоминске провели выездную донорскую акцию

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Выездную акцию «Сдай кровь — стань волонтёром» провели в преддверии Всемирного дня донора в Наро-Фоминском подразделении Московского областного центра крови в среду, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В акции приняли участие действующие и будущие волонтёры Наро-Фоминска, Молодёжного, Чехова, Серпухова, Краснознаменска, Можайска и Власихи.

«Акция объединила неравнодушных людей. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на этот важный шаг», — рассказала координатор местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Рената Демидова.
В число доноров вошёл ветеран СВО, зампредседателя местного Совета депутатов Борис Прохоров. Для него этот опыт донации стал четвёртым.

Участникам акции подарили сувениры с символикой волонтёрского движения.
Лев Каштанов

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