Хирурги МОНИКИ выполнили пациенту протезирование печёночной артерии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнили пациенту протезирование печёночной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение №1 поступил 40-летний мужчина с разрывом аневризмы печёночной артерии. Эта редкая патология представляет собой локальное расширение сосуда с постепенным истончением стенки. Без своевременной помощи разрыв аневризмы приводит к смерти.
Ранее пациенту сделали плановую операцию на желчных протоках. Однако из-за индивидуальных особенностей организма у него сформировалась ложная аневризма. Так называется полость, которая располагается вне сосуда, которая разрушает его. Она и стала причиной разрыва артерии.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе. Он продолжает наблюдаться в отделении и получать лечение, чтобы не допустить образования тромбов.
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Ранее пациенту сделали плановую операцию на желчных протоках. Однако из-за индивидуальных особенностей организма у него сформировалась ложная аневризма. Так называется полость, которая располагается вне сосуда, которая разрушает его. Она и стала причиной разрыва артерии.
«Чтобы спасти мужчину, мы выполнили протезирование печёночной артерии с использование микрохирургической техники сосудистого шва. В качестве импланта взяли вену ноги. Операция длилась шесть часов», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 МОНИКИ Максим Корнилов.Подобные операции считаются одними из самых сложных. Ранее пациентов с ложной аневризмой печёночной артерии направляли на лечение в другие крупные медцентры. Но благодаря привлечению квалифицированных специалистов теперь и в МОНИКИ можно проводить такие хирургические вмешательства.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе. Он продолжает наблюдаться в отделении и получать лечение, чтобы не допустить образования тромбов.
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Лора Луганская