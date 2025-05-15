В больницы Подмосковья по программе «Привели друга» трудоустроились 170 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже 170 медиков вышли на работу в больницы Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга», премия за привлечение врача, фельдшера или медсестры составляет до 128 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала 2025 года по программе «Приведи друга» на работу в подмосковные больницы устроились 170 медиков, из них 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.Премия, положенная медику за привлечение в больницу нового сотрудника, выплачивается в два этапа: первая половина — при трудоустройстве, вторая — после того, как новичок отработал три месяца.
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Лев Каштанов