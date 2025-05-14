Подольские нейрохирурги спасли молодого человека с опухолью и отёком мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Подольской областной клинической больницы вернули к жизни молодого человека с менингиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
30-летнего молодого человека срочно госпитализировали без сознания после эпилептического приступа. У него была нарушена двигательная функция правых руки и ноги. Компьютерная и магнитно-резонансная томография выявили большое образование размером 6х6х7см, а также отёк мозга.
Менингиома представляет собой опухоль, в основном доброкачественной природы, произрастающую из мозговых оболочек. На поздних стадиях, достигая больших размеров, она вызывает отёк и сдавление мозговой ткани. Это приводит к резкому повышению внутричерепного давления, сильным головным болям, рвоте и угнетению сознания.
Сейчас молодой человек уже выписан домой.
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Менингиома представляет собой опухоль, в основном доброкачественной природы, произрастающую из мозговых оболочек. На поздних стадиях, достигая больших размеров, она вызывает отёк и сдавление мозговой ткани. Это приводит к резкому повышению внутричерепного давления, сильным головным болям, рвоте и угнетению сознания.
«Чтобы спасти пациента, мы провели микрохирургическое удаление менингиомы оболочки левой лобной области. Операция длилась больше четырёх часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.В итоге была полностью восстановлена двигательная функция пациента, По словам врачей, эпилептические приступы и потеря сознания ему больше не грозят.
Сейчас молодой человек уже выписан домой.
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Лора Луганская