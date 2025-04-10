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Хирурги МОЦОМД спасли молодого спортсмена, который перестал полноценно дышать

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

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В приёмное отделение Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 17-летний юноша с жалобами на боль в левой половине грудной клетки. В ходе компьютерной томографии у пациента были обнаружены буллы — воздушные полости в верхней доле левого лёгкого, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
На основании клинических проявлений и результатов обследования был поставлен диагноз: спонтанный пневмоторакс слева на фоне буллёзной эмфиземы. Сразу после установки диагноза подростку провели видеоторакоскопическую резекцию — малоинвазивную хирургическую операцию по удалению патологических полостей в лёгких. Подобное вмешательство показано при нарастающих симптомах дыхательной недостаточности и развитии осложнений.

Спонтанный пневмоторакс достаточно часто встречается в подростковом возрасте, особенно при наличии булл, которые могут внезапно разрываться и приводить к скоплению воздуха в плевральной полости.

«Резекция булл является важным этапом хирургического лечения, поскольку она направленным на устранение источника утечки воздуха и предотвращение рецидивов данного заболевания», — подчеркнул заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук, Владимир Трунов.

После операции пациент получал антибактериальную терапию. Дренаж был удалён на третьи сутки, состояние юноши стабилизировалось. Юноша был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями избегать физических нагрузок в течение месяца.

Клинический случай подчёркивает значимость своевременного выявления и оперативного лечения спонтанного пневмоторакса у подростков, что позволяет избежать осложнений и сохранить качество жизни пациента.

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Земельные инспекторы Подмосковья прошли тестирование на знание законов
10 апреля 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Ежегодное тестирование муниципальных земельных инспекторов на предмет знания земельного законодательства России провело министерство имущественных отношений Московской области, проверку проходили 263 человека, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего на территории Московской области работают 263 земельных инспектора, включая руководящий состав администраций. Инспекторы следят за тем, чтобы землепользователи исполняли земельное законодательство. А для этого инспектор сам должен быть вооружён всеми необходимыми знаниями», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Тестирование проводилось в офлайн-режиме — в Доме правительства Московской области в Красногорске. В тестовое задание вошло 27 вопросов с различным количеством ответов, при этом правильными мог быть один или несколько вариантов. Вопросы касались законов, налогообложения, а некоторые из них содержали задания с конкретными примерами, связанными с деятельностью земельных инспекторов.

Инспекторы, которые правильно ответили только на половину или менее вопросов, отправятся на пересдачу.

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Члены Мособлизбиркома стали жертвами массовой спам-рассылки
10 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock /anyaberkut

Члены избирательных комиссий 10 апреля стали жертвами массовой спам-рассылки. Об этом сообщается в ТГ-канале Мособлизбиркома.
«В разное время поступают сообщения от людей, представляющихся членами Избирательной комиссии Московской области - Ильёй Берёзкиным, Олегом Селекзяновым и другими. Обращаем внимание на то, что эти сообщения отправляют мошенники. В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется не вступать в переписку и выйти из группы», – говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что доверять стоит только официальным источникам. Среди них сайт Избирательной комиссии Московской области, сетевое издание «Вестник», Мособлизбирком в Telegram и Мособлизбирком во «ВКонтакте».

Фото: mosoblizbirkom

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Мострансавто предоставляет сотрудникам компании бесплатное жильё
10 апреля 2025, 17:46

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Компания «Мострансавто» предоставляет своим сотрудникам, водителям автобусов и слесарям, бесплатные места в благоустроенных общежитиях. В настоящее время в комфортных условиях проживания в разных городах Подмосковья размещены 967 работников предприятия, находящегося в ведении Минтранса региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общежития расположены в Люберцах, Коломне, Раменском, Егорьевске, Дмитрове, Королёве, Мытищах и Балашихе. В Истре, Наро-Фоминске и Солнечногорске недавно закончились капитальные ремонты.

На сегодняшний день свободны 146 мест. Из них 48 готовы принять в Коломне, 37 — в Долгопрудном, по 24 — в общежитиях Люберец и Раменского. Проживание полностью оплачивается компанией — компенсация производится после выплаты зарплаты.

Для иногородних работников предусмотрена дополнительная поддержка: по желанию им предоставляется компенсация за аренду жилья до 12 тысяч рублей. Водителям с регистрацией, находящейся более чем в 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока дважды в год выплачиваются средства на оплату проезда домой и обратно — до 100% от фактических расходов, но не более 10 тысяч рублей.

Открытые вакансии размещены на официальном сайте компании в разделе «О компании» — «Вакансии». За более подробной информацией можно обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот.

Кандидаты на должность водителя автобуса должны быть не моложе 21 года, иметь среднее общее образование и водительское удостоверение категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки: после прохождения обучения и успешной сдачи экзамена компания гарантирует трудоустройство.

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В Апрелевке пациенту удалили опухоль, вызывавшую изматывающую боль в груди
10 апреля 2025, 17:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминском городском округе пациенту удалили доброкачественную опухоль необычной формы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Апрелевскую поликлинику обратился 77-летний мужчина, который жаловался на постоянную боль в груди. Со слов пациента, он почти 10 лет не обращал внимание на эту проблему. При обследовании у него обнаружили крупное образование в грудной клетке. Было решено провести хирургическое вмешательство.
«Опухоль располагалась глубоко под подкожной жировой клетчаткой, на покрывающей мышцы оболочке. Такое расположение требует от хирурга предельной точности во время операции. Образование было целиком удалено и отправлено на гистологическое исследование», – рассказала хирург Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
В итоге было диагностировано доброкачественное сосудистое новообразование – гемангиома. Опухоль имела необычную форму.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

После курса восстановления пациент был выписан. Боль, мешавшая ему дышать, ушла.

Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет выявить всевозможные патологии на ранней стадии.

Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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Штрафы за перевозку отходов в Подмосковье за неделю превысили 5,5 млн рублей
10 апреля 2025, 17:23

Фото: пресс-служба министерства министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более пяти с половиной миллионов рублей составила общая сумма штрафов, которые получили за неделю в Московской области нелегальные перевозчики строительного мусора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю в Подмосковье камеры видеонаблюдения зафиксировали 83 случая незаконной перевозки строительного мусора, что на 15% меньше, чем неделей ранее. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов превысила 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего случаев нарушения правил перевозки строительного мусора было выявлено на территории городских округов Химки, Мытищи и Долгопрудный.

В министерстве напомнили, что для перевозки отходов необходимо оформить талон. Это можно сделать онлайн — через портал госуслуг Московской области.

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