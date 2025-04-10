Хирурги МОЦОМД спасли молодого спортсмена, который перестал полноценно дышать

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В приёмное отделение Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 17-летний юноша с жалобами на боль в левой половине грудной клетки. В ходе компьютерной томографии у пациента были обнаружены буллы — воздушные полости в верхней доле левого лёгкого, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
На основании клинических проявлений и результатов обследования был поставлен диагноз: спонтанный пневмоторакс слева на фоне буллёзной эмфиземы. Сразу после установки диагноза подростку провели видеоторакоскопическую резекцию — малоинвазивную хирургическую операцию по удалению патологических полостей в лёгких. Подобное вмешательство показано при нарастающих симптомах дыхательной недостаточности и развитии осложнений.
Спонтанный пневмоторакс достаточно часто встречается в подростковом возрасте, особенно при наличии булл, которые могут внезапно разрываться и приводить к скоплению воздуха в плевральной полости.
После операции пациент получал антибактериальную терапию. Дренаж был удалён на третьи сутки, состояние юноши стабилизировалось. Юноша был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями избегать физических нагрузок в течение месяца.
Клинический случай подчёркивает значимость своевременного выявления и оперативного лечения спонтанного пневмоторакса у подростков, что позволяет избежать осложнений и сохранить качество жизни пациента.
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Спонтанный пневмоторакс достаточно часто встречается в подростковом возрасте, особенно при наличии булл, которые могут внезапно разрываться и приводить к скоплению воздуха в плевральной полости.
«Резекция булл является важным этапом хирургического лечения, поскольку она направленным на устранение источника утечки воздуха и предотвращение рецидивов данного заболевания», — подчеркнул заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук, Владимир Трунов.
После операции пациент получал антибактериальную терапию. Дренаж был удалён на третьи сутки, состояние юноши стабилизировалось. Юноша был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями избегать физических нагрузок в течение месяца.
Клинический случай подчёркивает значимость своевременного выявления и оперативного лечения спонтанного пневмоторакса у подростков, что позволяет избежать осложнений и сохранить качество жизни пациента.
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Дайана Хусинова