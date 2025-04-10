Хирурги МОЦОМД спасли молодого спортсмена, который перестал полноценно дышать

В приёмное отделение Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 17-летний юноша с жалобами на боль в левой половине грудной клетки. В ходе компьютерной томографии у пациента были обнаружены буллы — воздушные полости в верхней доле левого лёгкого, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.