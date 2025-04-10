Подмосковные хирурги восемь месяцев спасали жизнь юного зацепера

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковным врачам понадобилось восемь месяцев, чтобы спасти 16-летнего зацепера. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Во время опасной поездки на поезде юноша задел высоковольтный провод и получил разряд более 3 тыс. вольт. Его доставили в областной Центр охраны материнства и детства в крайне тяжёлом состоянии с контузией и ожогами.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, зацепинг не только опасен для жизни, но и незаконен. Там попросили обязательно поговорит об этом с детьми.
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«Задачей врачей на первом этапе было восстановление водно-электролитного баланса и поддержание работы жизненно важных органов. Интенсивная инфузионная терапия, мониторинг показателей крови и респираторная поддержка были необходимы для лечения шока и гипоксии. После стабилизации состояния пациента врачи провели серию операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожи. Для этого пришлось пересаживать её с неповреждённых участков тела», – рассказали в ведомстве.Параллельно пострадавшему проводили антибактериальную терапию, чтобы предотвратить часто возникающие при тяжёлых ожогах инфекционные осложнения. Всего подросток провёл в больнице восемь месяцев. Сейчас он выписан и готовится к длительной реабилитации.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, зацепинг не только опасен для жизни, но и незаконен. Там попросили обязательно поговорит об этом с детьми.
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Лора Луганская