В Подмосковье вернули зрение подростку, не менявшему контактные линзы три месяца

На улицы Подмосковья для уборки придомовых территорий от снега и общественных пространств в течение суток вышло более 1 тыс. единиц подметающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.