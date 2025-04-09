В Подмосковье вернули зрение подростку, не менявшему контактные линзы три месяца

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца подряд носил контактные линзы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила 16-летнего юношу в клинику с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отёк век и сильное помутнение зрения.
Специалисты диагностировали язву роговицы левого глаза, а в правом нашли инородное тело в виде тканевой ворсинки, частично покрытое вновь образовавшимися тканями. Подросток рассказал, что в течение трёх месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента отправили в отделение офтальмологии ДКЦ.
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Специалисты диагностировали язву роговицы левого глаза, а в правом нашли инородное тело в виде тканевой ворсинки, частично покрытое вновь образовавшимися тканями. Подросток рассказал, что в течение трёх месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента отправили в отделение офтальмологии ДКЦ.
«На фоне язвы был высок риск перфорации и расплавления слоёв роговицы. Это могло привести к тяжёлому воспалению и даже слепоте. Мы сразу провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапию. Она включала применение глазных капель, гелей и инъекции антибиотиков. Пациенту быстро стало легче, уменьшились боли, а отёк спал», – рассказала офтальмолог Ксения Тараскова.Через шесть дней лечения пациента выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит реабилитация. К тому же минимум на полгода придётся отказаться от ношения контактных линз.
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Лора Луганская