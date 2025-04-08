В Детском центре трёхмесячного младенца избавили от сужения мочеточника

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля прооперировали трехмесячного ребёнка с сужением мочеточника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Маленький пациент в плановом порядке поступил в клинику с нарушением работы почек. В ходе обследования ему поставили диагноз «уретерогидронефроз». Это состояние, когда из-за сужения мочеточника нарушается отток мочи из почки. Эта проблема может привести к развитию острого воспалительного процесса в почке, нарушению работы почек, сморщиванию и утраты функции почки. Мальчика отправили в отделение урологии-андрологии на операцию с использованием новых технологий.
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«В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства мы ввели через уретру в мочевой пузырь цистоскоп – тонкую трубку с камерой. Затем провели под визуальным контролем проводник и катетер в мочеточник, а потом – и в почечную лоханку. После установили баллончик и расширили мочеточник. Особенность операции – инновационный метод рассечения сужения мочеточника проводником», – пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулряных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.Малоинвазивная операция длилась всего около часа и прошла успешно. Сейчас ребёнка уже выписали домой на амблуаторное лечение.
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Лора Луганская