Хирурги подмосковного Детского центра достали вилку из щеки малыша

16 марта 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли вилку из щеки маленького пациента. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Четырёхлетнего мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи. Как оказалось, желая поскорее сесть за стол, ребёнок побежал на кухню с вилкой в руках, но по пути споткнулся. При падении острые зубцы прокололи кожу и глубоко вошли в околоушно-жевательную область. Мама и бабушка, на глазах которых всё случилось, вызвали медиков.



В ДНКЦ врачи экстренно провели обследования дошкольника и выполнили удалили инородное тело.

«Мы тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили повреждённые ткани. Мальчику очень повезло – в этой области расположена околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Их повреждение могло спровоцировать более серьёзные последствия, в том числе стойкие функциональные нарушения», – рассказала челюстно-лицевой хирург клиники Анна Алексиадис.