Онкоскрининг полости рта с начала года прошли около 2000 жителей Подмосковья
Диагностику новообразований полости рта методом люминесцентной стоматоскопии в стоматологических поликлиниках Подмосковья прошли почти 2000 пациентов. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Исследование направлено на раннее выявление онкологических заболеваний.
«Люминесцентная стоматоскопия ‒ высокоинформативный и комфортный метод диагностики, позволяющий оперативно выявить патологические изменения тканей полости рта. С начала года такое исследование прошли почти 2000 жителей региона. У 27 из них выявили отклонения. Пациентов своевременно направили на дополнительные исследования и консультацию онколога», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Диагностику проводят бесплатно на приёме у врача-стоматолога.
Как уточнили в ведомстве, для люминесцентной стоматоскопии используют специальную лампу и очки. Медик направляет лампу в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.