Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 12 тысяч человек

16 марта 2026, 12:30

Более 12 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Школы работают при роддомах и перинатальных центрах региона. Занятия там проводятся бесплатно.





«Школы для будущих родителей позволяют семьям заранее и в полном объёме подготовиться к рождению ребенка. Это помогает снизить тревожность и повысить уверенность в период ожидания и после родов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.