Достижения.рф

Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 12 тысяч человек

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 12 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Школы работают при роддомах и перинатальных центрах региона. Занятия там проводятся бесплатно.

«Школы для будущих родителей позволяют семьям заранее и в полном объёме подготовиться к рождению ребенка. Это помогает снизить тревожность и повысить уверенность в период ожидания и после родов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
На занятиях рассказывают о родах, уходе за новорождёнными, а также оказывают психологическую поддержку будущим мамам. Расписание уроков размещается на сайтах медучреждений.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0