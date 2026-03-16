Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 12 тысяч человек
Более 12 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы работают при роддомах и перинатальных центрах региона. Занятия там проводятся бесплатно.
«Школы для будущих родителей позволяют семьям заранее и в полном объёме подготовиться к рождению ребенка. Это помогает снизить тревожность и повысить уверенность в период ожидания и после родов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.На занятиях рассказывают о родах, уходе за новорождёнными, а также оказывают психологическую поддержку будущим мамам. Расписание уроков размещается на сайтах медучреждений.