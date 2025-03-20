Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из кишечника ребёнка ключ от заводной игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику обратилась мама двухлетнего мальчика. Она заподозрила, что сын проглотил инородное тело. Диагностика выявила его в кишечнике маленького пациента. Самостоятельно ключ не мог выйти наружу.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.
Врачи напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача также нельзя поить и кормить ребёнка. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.
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«В условиях операционной мы провели колоноскопию и обнаружили в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, металлический ключ от игрушки. С помощью эндоскопической петли его захватили и вывели через естественное отверстие», – сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.
Врачи напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача также нельзя поить и кормить ребёнка. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.
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Лора Луганская