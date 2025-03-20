Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы прооперировали пожилую женщину, потерявшую зрение из-за падения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 98-летняя пациентка, ослепшая на один глаз. Как выяснилось, 15 лет назад ей прооперировали катаракту и заменили помутневший хрусталик на искусственный. Однако после падения он почти опустился на глазное дно, что и привело к потере зрения.
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«Раньше мы разрезали глаз, извлекали хрусталик и заменяли его новым. Теперь появились новые малоинвазивные методики, которые позволяют минимально травмировать пациента при операции. Всего два прокола – и мы поставили линзу на место, подшив её так, что теперь она никуда не денется», – рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.После операции зрение у пациентки восстановилось. Сейчас она уже выписана домой.
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Лора Луганская