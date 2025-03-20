Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

С наступлением марта в подмосковных водоёмах начинается нерест рыб. По данным ихтиологов, в марте икру метают щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, а в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды. Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям региона о весенних ограничениях на рыболовство, которые вступают в силу с 22 марта.