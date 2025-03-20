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Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Люберецкой больницы прооперировали пожилую женщину, потерявшую зрение из-за падения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 98-летняя пациентка, ослепшая на один глаз. Как выяснилось, 15 лет назад ей прооперировали катаракту и заменили помутневший хрусталик на искусственный. Однако после падения он почти опустился на глазное дно, что и привело к потере зрения.
«Раньше мы разрезали глаз, извлекали хрусталик и заменяли его новым. Теперь появились новые малоинвазивные методики, которые позволяют минимально травмировать пациента при операции. Всего два прокола – и мы поставили линзу на место, подшив её так, что теперь она никуда не денется», – рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.
После операции зрение у пациентки восстановилось. Сейчас она уже выписана домой.

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В Мытищах в 2027 году построят школу на 550 мест в природных оттенках
20 марта 2025, 14:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В городском округе Мытищи на участке Центральная Усадьба вблизи Ярославского проезда появится новая школа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. Ведомство поддержало архитектурный облик здания.
«Учебное заведение на 550 мест рассчитано на 200 учащихся начальной школы и 350 – средней и старшей школы. Площадь трёхэтажного здания превысит 19 тыс. кв. м. В рамках реализации проекта планируется создать более 80 новых рабочих мест», – поделился планами министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Социальный объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.

Как рассказали в ведомстве, здание школы будет иметь трёхчастную композицию. Блок общих помещений в центре учебного заведения соединяет два асимметричных крыла, в которых расположены помещения начальной, средней и старшей школы. Такая структура позволяет избежать пересечения потоков учащихся.
«Через витражное остекление главной входной группы открывается вид на пространство вестибюля, наполненное естественным светом. Центральный блок помещений выделен выступающими прямоугольными элементами. Фасады оформлены плиткой, имитирующей кирпич», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Колористическая палитра представлена в оттенках коричневого, серого и бежевого цветов. Она будет гармонично сочетаться с окружающей застройкой.

Помимо классов, в здании будут располагаться мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, центр детских инициатив, IT-пространство. Также в школе разместится актовый зал на 175 мест, два спортзала и медицинский блок.

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Пожароопасный сезон в Подмосковье начался раньше обычного
20 марта 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В лесах Московской области с наступлением устойчивой тёплой погоды 20 марта начался пожароопасный сезон. Он продлится до 15 ноября, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
«В этом году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы сезон природных пожаров в Подмосковье открывается достаточно рано. С сегодняшнего дня силы и средства Комлесхоза переведены в режим повышенной готовности. В зоне ответственности ведомства – земли лесного фонда площадью около 2 млн га, где стабильную обстановку обеспечивают 28 лесопожарных станций. Численность группировки лесных пожарных удвоена и составляет 1,2 тыс. человек», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Как отметили в ведомстве, на случай осложнения обстановки в городских и муниципальных округах сформирован резерв тяжёлой тракторной техники, а для срочного подвоза воды – резерв поливомоечных машин. Под особым контролем – объекты, граничащие с лесами и подверженные угрозе природных пожаров. Это населённые пункты, СНТ, детские лагеря.

В комитете напомнили, что весной особую опасность представляют палы сухой травы. Она легко горит, а сильный ветер быстро разносит огонь. Неосторожное обращение с огнём может привести к катастрофическим последствиям.
«Жители и гости региона при посещении лесов не должны разводить костры в неположенных местах, сжигать мусор, устраивать палы сухой травы, бросать непотушенные спички и окурки. Разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – добавили в ведомстве.
Жители, заметившие возгорание, должны сразу сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

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В квартале «Белый Град» в Мытищах построят детский сад на 350 мест
20 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В квартале «Белый Град» городского округа Мытищи начнётся строительство детского сада на 350 детей. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области девелоперу Ingrad, который в 2024 году был приобретён компанией Sminex.
Общая площадь здания — 4,4 тыс. кв. метров. оно будет включать 14 групп, две из которых предназначены для детей до трёх лет.

В детском саду предусмотрены все условия для полноценного развития малышей: игровые и спальные зоны, музыкальные и спортивные залы. Административно-бытовая часть включает помещения для сотрудников, медицинский кабинет, пищеблок и прачечную.

Территория детского сада будет благоустроена, каждая группа получит свою игровую площадку с теневыми навесами и игровым оборудованием. Также на улице появятся две спортивные площадки для активных занятий.

Квартал «Белый Град» расположен в 2 км от МКАД и в 500 метрах от Осташковского шоссе. В рамках проекта предлагаются квартиры разных форматов с 70 вариантами планировок, включая квартиры с кухнями-нишами, мастер-спальнями и лоджиями.

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В Подмосковье вступают в силу ограничения на рыболовство в период нереста
20 марта 2025, 11:48

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

С наступлением марта в подмосковных водоёмах начинается нерест рыб. По данным ихтиологов, в марте икру метают щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, а в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды. Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает жителям региона о весенних ограничениях на рыболовство, которые вступают в силу с 22 марта.
Эти меры направлены на сохранение популяций рыб в водоёмах области, что особенно важно в условиях ожидаемого повышения температуры летом, что может негативно сказаться на водных экосистемах.

С 22 марта по 10 июня вводятся следующие ограничения:

  • с 22 марта по 1 июня запрещена ловля рыбы в водоёмах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
  • с 1 апреля по 10 июня рыболовство будет запрещена на всех остальных водоёмах Подмосковья.
В это время рыбалка разрешена только вне нерестовых участков и с использованием поплавочных или донных удочек с общим количеством крючков не более двух у одного гражданина.

Кроме того, в период нереста вводятся ограничения на передвижение по рекам, озёрам и водохранилищам на маломерных судах с моторами в запрещённые сроки и на запретных участках.

Подробности о нерестовых участках и других ограничениях можно найти на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

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Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения
20 марта 2025, 11:05

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Воспитанники дошкольного отделения МБОУ «Лицей г. Шатура» повторили основные правила дорожного движения. Особое внимание уделили переходу улиц на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Вместе с юными инспекторами дорожного движения лицеисты изучили дорожные знаки и закрепили полученные знания. Теперь малыши знают, как переходить дорогу.

«Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Когда на светофоре горит зеленый свет, то можно переходить дорогу, а когда красный, надо ждать, когда загорится зеленый», — подчеркнули воспитанницы дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура» Ника Батракова и Вероника Сысоева.

В завершение занятия инспекторы вручили детям фликеры — светоотражающие элементы, которые помогают пешеходам быть заметными на дороге. Они значительно повышают безопасность: без фликера водитель видит пешехода при ближнем свете фар всего за 20 метров, а с ним — уже за 100 метров.

В муниципальном округе Шатура вопросам детской безопасности уделяют особое внимание. Малышам и их родителям регулярно напоминают о правилах поведения на дороге.

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