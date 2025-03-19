Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Студенты Московского областного медицинского колледжа с начала года заключили около 230 целевых договоров с подмосковной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Учащиеся 1-4 курсов могут рассчитывать на трудоустройство в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой медицинской помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
Читайте также:
В Воскресенске и Щёлкове центры крови начнут работать по субботам
В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену
«Программа целевого обучения позволяет готовить специалистов для наших медицинских учреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет. Для таких молодых специалистов в регионе предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение трёх лет», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, подмосковным молодым специалистам доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Подробную информацию можно найти на сайте.
Читайте также:
В Воскресенске и Щёлкове центры крови начнут работать по субботам
В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену
Лора Луганская