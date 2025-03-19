В Воскресенске и Щелково центры крови начнут работать по субботам

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С 22 марта подразделение Московского областного центра крови в Воскресенске (Больничный проезд, 5) начнет работать и по субботам, принимая доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Щелково (ул. Новая Фабрика, 8) аналогичный режим введут с апреля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации и принести с собой оригинал паспорта, СНИЛС, а также временную регистрацию (если в паспорте нет постоянной).
Головной центр в Москве (ул. Металлургов, 37А) работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Запись на сдачу цельной крови во всех подразделениях не требуется.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков
Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
«Собранная кровь отправится в медицинские учреждения для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Это пациенты с большими кровопотерями, ожогами в связи с несчастными случаями и ДТП, онкологические больные, пациенты с болезнями крови, больные, нуждающиеся в оперативных вмешательствах. В таких случаях донорская кровь спасает жизнь человека», — сообщила заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова.
Головной центр в Москве (ул. Металлургов, 37А) работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Запись на сдачу цельной крови во всех подразделениях не требуется.
В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков
Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
Дайана Хусинова