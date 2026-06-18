Хирурги Центра Рошаля удалили у подростка изо рта кисту размером с картофелину

18 июня 2026, 13:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Крупную кисту полости дна рта удалили у 17-летнего пациента челюстно-лицевые хирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новообразование располагалось глубоко и не влияло на глотание и речь, но деформировало лицо подростка. Киста росла от корня языка и за полтора года достигла семи сантиметров в длину, четырёх сантиметров в высоту и пяти сантиметров в ширину.





«Это была дермоидная киста — капсула, содержащая жировую ткань, волосы и частицы кожи. Мы провели операцию по удалению: сделали наружный разрез в подчелюстной области и аккуратно извлекли кисту целиком, не задев ни важные структуры дна рта, ни сосуды, ни нервы», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.