В Подмосковье спасли застрявшую в грязи супружескую пару

18 июня 2026, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужа и жену, чей автомобиль застрял на размытой просёлочной дороге в лесу у деревни Заовражье округа Солнечногорск, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Звонок о происшествии поступил в единую службу спасения «Система-112» вскоре после полуночи. Оказалось, что супруги ехали через лес на джипе Chevrolet Captiva. Машина застряла в глубокой луже, а когда мужчина попытался её вытолкать, то сам увяз по пояс.





«Прибывшие на место спасатели помогли замёрзшему автовладельцу выбраться и укрыли пледом. Жена оставалась в машине, в салон которой уже начала просачиваться вода. С помощью работников Мособлпожспаса женщина вылезла через багажник», — говорится в сообщении.