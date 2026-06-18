В Подмосковье спасли застрявшую в грязи супружескую пару
Мужа и жену, чей автомобиль застрял на размытой просёлочной дороге в лесу у деревни Заовражье округа Солнечногорск, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Звонок о происшествии поступил в единую службу спасения «Система-112» вскоре после полуночи. Оказалось, что супруги ехали через лес на джипе Chevrolet Captiva. Машина застряла в глубокой луже, а когда мужчина попытался её вытолкать, то сам увяз по пояс.
«Прибывшие на место спасатели помогли замёрзшему автовладельцу выбраться и укрыли пледом. Жена оставалась в машине, в салон которой уже начала просачиваться вода. С помощью работников Мособлпожспаса женщина вылезла через багажник», — говорится в сообщении.Медицинская помощь супругам не потребовалась. Спасатели довезли их до города. А завязшую машину вытащил утром на твёрдую дорогу трактор.