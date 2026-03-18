Хирурги в Раменском спасли пациента с гигантской аневризмой артерии

18 марта 2026, 17:42

оригинал Фото: istockphoto / Gumpanat

В Раменскую больницу экстренно поступил пожилой мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице и при мочеиспускании. Диагностика выявила у него гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии диаметром 6,5 см при норме 1,2 см. Это состояние угрожало разрывом сосуда и массивным кровотечением, ​сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Хирурги приняли решение о срочной открытой операции с протезированием поражённого участка. Сложность вмешательства усугублялась нарушением мозгового кровообращения у пациента: одна из сонных артерий была закрыта, вторая ранее оперирована. Анестезиологам требовалось особое мастерство, чтобы сохранить стабильное давление и обеспечить кровоснабжение мозга.



Операция прошла успешно, расширенный участок заменили синтетическим протезом. На пятые сутки мужчину выписали под наблюдение сосудистого хирурга. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Пронченко.