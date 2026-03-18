Хирурги в Раменском спасли пациента с гигантской аневризмой артерии
В Раменскую больницу экстренно поступил пожилой мужчина с жалобами на сильную боль в пояснице и при мочеиспускании. Диагностика выявила у него гигантскую аневризму правой общей подвздошной артерии диаметром 6,5 см при норме 1,2 см. Это состояние угрожало разрывом сосуда и массивным кровотечением, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Хирурги приняли решение о срочной открытой операции с протезированием поражённого участка. Сложность вмешательства усугублялась нарушением мозгового кровообращения у пациента: одна из сонных артерий была закрыта, вторая ранее оперирована. Анестезиологам требовалось особое мастерство, чтобы сохранить стабильное давление и обеспечить кровоснабжение мозга.
Операция прошла успешно, расширенный участок заменили синтетическим протезом. На пятые сутки мужчину выписали под наблюдение сосудистого хирурга. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Пронченко.
Операция прошла успешно, расширенный участок заменили синтетическим протезом. На пятые сутки мужчину выписали под наблюдение сосудистого хирурга. Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургии Александр Пронченко.